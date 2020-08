25.08.2020 | Distribution

Adobe-Lizenzen ab sofort auf dem Ingram-Marketplace verfügbar

Über seinen Cloud Marketplace stellt Ingram Micro den Partnern in Deutschland ab sofort das neue Lizenzprogramm von Adobe bereit.

Eric Gitter, Executive Director Cloud, Security & Software bei Ingram Micro Deutschland

Über seinen Cloud Marketplace stellt Ingram Micro den Partnern in Deutschland ab sofort das neue nutzungsbasierte Lizenzprogramm von Adobe, den Value Incentive Plan (VIP) Marketplace, bereit. Die Lösung soll Resellern die Verwaltung ihrer Adobe-Lösungen erleichtern, wodurch sie sich auf ihr Wachstum und die Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots konzentrieren könnten, teilte der Distributor mit. Neben der vereinfachten Administration Produkte dank automatisierter Abrechnung und der Option auf automatische Lizenzverlängerung, können ebenso Endkunden ihre Adobe-Produkte direkt selbständig verwalten. Das Angebot soll in Kürze auch in weiteren europäischen Ländern über den Marketplace verfügbar sein.

«Mit Adobe VIP haben wir eine weitere Best-of-Class-Software auf unseren Cloud Marketplace gebracht. Dadurch können wir dem Reseller und seinen Endkunden die Adobe VIP Marketplace Produkte noch schneller und einfacher zugänglich machen», erklärt Eric Gitter, Executive Director Cloud, Security & Software bei Ingram Micro Deutschland.