04.08.2020

Zschaler ist neuer Vertriebsleiter Deutschland bei Cloudera

Cloudera, Spezialist auf dem Gebiet Cloud-nativer Datenplattformen, ernennt Alexander Zschaler zum neuen Vertriebsleiter Deutschland. In seiner Funktion soll er die Expansion des Unternehmens in Deutschland von dem Standort München aus weiter vorantreiben. Er berichtet an Daniel Metzger, Regional VP Central and Eastern Europe.

Zschaler blickt auf über 15 Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche zurück. Er kommt von Dynatrace, einem Unternehmen für Cloud-Monitoring. Dort war er als Regional Sales Director DACH tätig. Zuvor bekleidete Alexander Zschaler führende Vertriebspositionen bei weiteren Softwareunternehmen, darunter IBM und BMC Software.