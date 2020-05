27.05.2020 | Distribution

Distribution

Wechsel in der Geschäftsführung von Infinigate Deutschland

Robert Scicolone wird ab Juni 2020 Mitglied der Geschäftsführung bei Infinigate Deutschland.

Robert Scicolone wird ab Juni 2020 Mitglied der Geschäftsführung bei Infinigate Deutschland. Er übernimmt die Verantwortung für Vertrieb, Marketing und Professional Service von Andreas Bechtold. Scicolone arbeitet seit 2015 bei Infinigate Deutschland und bekleidete bisher die Position des Sales Director. Vor seinem Wechsel zu Infinigate war er 17 Jahre bei Computerlinks, später Arrow beschäftigt, wo er als Prokurist für den Key Account Vertrieb verantwortlich war.

Für die Bereiche Finance, Personal und Operations zeichnet weiterhin Jan Erbguth verantwortlich, der als Kaufmännischer Geschäftsführer seit 2018 in der Infinigate-Geschäftsführung ist. Andreas Bechtold wird zum Juni in eine neue Position als SVP Corporate Development in die Infinigate Holding wechseln. Er arbeitet seit September 2000 bei Infinigate und hatte die Position als Geschäftsführer von Infinigate Deutschland im November 2003 von Erik Walter übernommen.