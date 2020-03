27.03.2020 | Distribution

Systemhäuser

Warmbold scheidet beim Nordanex Systemverbund aus

Ralph Warmbold scheidet zum 31. Mai 2020 aus der Nordanex-Geschäftsführung aus. Damit erfolge die geplante Nachfolgeregelung durch die Soennecken eG, in welcher Christian Weiss im April in die Geschäftsführung eintritt, teilte der Verbund mit. Soennecken hatte zuvor sämtliche Geschäftsanteile an Nordanex übernommen. Christian Weiss habe durch verschiedene verantwortliche Stationen innerhalb der Soennecken eG, unter anderem als Leiter der IT-Organisation & Projektmanagement, sowohl Kooperationserfahrung als auch IT-Kompetenz erworben. Er habe bereits die vergangenen zweieinhalb Jahre in intensiver Zusammenarbeit mit Ralph Warmbold den Übergang gestaltet, heißt es weiter.

Ralph Warmbold, der gemeinsam mit seiner Frau Martina die Systemhausgruppe 2006 gegründet hatte, sieht sie in guten Händen: «Ich bin sehr froh, dass mit der Übernahme durch die Soennecken eG und die Nachfolge durch Christian Weiss die Zukunft der Nordanex langfristig gesichert ist und unser erfolgreicher Wachstumskurs weiter fortgesetzt werden kann.»