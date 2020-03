29.03.2020 | Hersteller

Telekommunikation

Vodafone-Chef: Corona «größter Auftrieb für Digitalisierung»

Hannes Ametsreiter

Der Deutschland-Chef des Telekommunikationsanbieters Vodafone, Hannes Ametsreiter, sieht in der Corona-Krise «den größten Auftrieb für die Digitalisierung in Deutschland aller Zeiten». «Es wird sich viel verändern, um nicht zu sagen alles», sagte er am Sonntag bei einem virtuellen Treffen des Münchner Start-Up-Festivals «Bits & Pretzels». Anrufe hätten sich in Deutschland verdoppelt. «Die Leute reden.» Und der Internet-Datenverkehr sei um 40 Prozent gestiegen.» Auch er selbst habe seit der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ganz neue Erfahrungen gemacht. Zu Hause habe er seinen Kindern jeden Mittag das Essen gekocht. «Das habe ich noch nie gemacht.» Eine großartige Erfahrung sei das gewesen. (dpa)