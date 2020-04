07.04.2020 | Hersteller

Veritas: «Das Neugeschäft ist für uns extrem wichtig»

Storage-Spezialist Veritas erweitert sein Partnerprogramm. Die Umsatzvorgaben für Platin-Partner sinken, Neugeschäfte sollen belohnt werden, wie uns Channel-Chef Martin Boeker erläutert.

Martin Boeker, Channel Director DACH bei Veritas

Veritas Technologies, Spezialist für Datensicherung und Software defined Storage, erweitert sein VPF-Programm mit neuen Inhalten und Aktionen. Das Programm soll nun allen Partnern, die das Neugeschäft aktiv vorantreiben, deutlich mehr Rebates geben und sie mit zusätzlichen Aktionen und Kampagnen auch über die Distribution unterstützen. «Das Neugeschäft ist für uns extrem wichtig», betont Martin Boeker, Channel Director DACH bei Veritas, im Gespräch mit ChannelObserver. Zudem hat der Anbieter die Deal-Registrierung von sechs auf neun Monate hochgeschraubt. «Wir haben den Schutz registrierter Projekte von Anfang an für nun auf neun Monate in allen Ländern ausgedehnt», so Boeker weiter. Veritas hat das Programm schließlich um Angebote wie On-Demand-Schulungen erweitert und liefert zudem fokussierte Marketing und Sales-Aktionen auch über die Distribution. Diese Aktionen werden als Baukastensystem ausgerollt.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Änderungen: Die Anforderungen für Platin-Partner wurden erheblich gesenkt. So wurde der Jahresumsatz, den Platin-Partner mit Veritas-Lösungen erreichen müssen, von 5 Millionen Dollar auf 2 Millionen Dollar reduziert. Partner mit der höchsten Zertifikationsstufe erhalten nun einen höheren Discount im Margin Builder und weitere Rebates, sollten sie vereinbarte Ziele beim Neugeschäft und bei den Renewals erreichen. Das Partnerprogramm von Veritas besteht aus den vier Stufen Platin, Gold, Silber und Registered. Channel-Chef Boeker prognostiziert, dass es bis zum Jahresende 6 Platin-Partner in der DACH-Region geben wird. In der Distribution gebe es nur «kleinere Anpassungen». Der Storage-Hersteller setzt in Deutschland auf die Broadliner Ingram Micro und Tech Data sowie auf den Value Added Distributor Tim. Zudem besteht noch ein entsprechender Vertrag mit Also. «Auch die fokussierten Marketing- und Sales-Aktionen über die Distribution sollen helfen, Neukunden schneller und einfacher zu gewinnen», führt der Manager aus.