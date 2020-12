06.12.2020 | Hersteller

Vectra ernennt Jullien zum VP of International Partner Sales

Vectra AI, Anbieter im Bereich Network Detection and Response (NDR), ernennt Jerome Jullien zum VP of International Partner Sales.

Vectra AI, Anbieter im Bereich Network Detection and Response (NDR), ernennt Jerome Jullien zum VP of International Partner Sales. Jullien bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Enterprise-Technologie, einschließlich des Managements von Vertriebskanälen, Systemintegratoren und Serviceprovidern (SI/SP) sowie Allianzen, mit. Vor seinem Wechsel zu Vectra war er VP Global Channels & Alliances bei Nokia, eine Position, die er fünf Jahre lang bekleidete. Jerome Jullien, der in Frankreich ansässig ist, hatte außerdem Managementpositionen an EMEA-Standorten bei Riverbed, EMC und Sybase inne.

In seiner neuen Rolle sol er für das Management des internationalen indirekten Vertriebsgeschäfts von Vectra in den Schlüsselregionen verantwortlich sein. Er habe die Aufgabe, das Angebot von Vectra Managed Security Service Provider (MSSP) zu stärken und starke Beziehungen zu strategischen Vertriebspartnern wie VARs, Distributoren, Systemintegratoren und Serviceprovidern aufzubauen, teilte der Anbieter mit.