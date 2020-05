14.05.2020 | Distribution

VAD Brainworks lädt zur digitalen Solution Tour

Mit einem digitalen Konzept startet die Solution Tour des Münchner Value Added Distributors Brainworks in diesem Jahr in eine neue Runde. Bei drei Terminen, die sich auf unterschiedliche Regionen in Deutschland fokussieren, sollen IT-Reseller Informationen rund um das Thema „Der Arbeitsplatz der Zukunft“ erhalten und sich mit Kollegen vor Ort austauschen können. Die Teilnahme an der Tour ist für IT-Fachhändler kostenfrei. Der persönliche Austausch wird virtuell geführt, wobei die lokale Komponente dennoch nicht fehlen soll. Wie frühere Solution Touren wird die Veranstaltung in drei Regionen angeboten.

Folgende Termine werden angeboten: Stuttgart (Dienstag, 16. Juni 2020), Düsseldorf (Mittwoch, 17. Juni 2020) und Berlin (Donnerstag,18. Juni 2020). Das Zusammentreffen startet jeweils um 18 Uhr und endet gegen 20.30 Uhr. Die digitale Solution Tour wird von FileWave, IceWarp, Wildix, inoxision.NOW, GFI Unlimited und Kerio Solutions unterstützt, die Impulsvorträge liefern. Die ersten 20 Teilnehmer je Veranstaltungstermin erhalten ein umfangreiches Überraschungspaket. Hierzu muss die Anmeldung bist spätestens 2. Juni erfolgen. Weitere Informationen sowie die Anmeldemöglichkeit finden sich online.