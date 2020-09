02.09.2020 | Hersteller

Uwe Neumeier wird Channel-Chef von Lancom

Der ehemalige Deutschland-Chef von Also, Uwe Neumeier, wird Channel-Chef vom Netzwerk-Spezialisten Lancom. Seit dem 1. September verantwortet der 53-Jährige die gesamtdeutschen Vertriebsaktivitäten in Channel und Distribution, teilte der Hersteller mit. In engem Schulterschluss mit den rund 8.000 deutschen Lancom-Partnern soll der Vertriebsmanager die Erschließung neuer Markt- und Wachstumspotenziale vorantreiben, heißt es weiter.

Bis 2017 verantwortete er für Fujitsu Technology Solutions zunächst viele Jahre das globale Servergeschäft und anschließend das Rechenzentrumsgeschäft in den Regionen EMEA und Indien. Davor leitete er als Geschäftsführer und COO die Geschäfte des IT-Distributors ALSO in Deutschland und Österreich. Vorausgegangen waren unterschiedliche Management-Positionen bei Hewlett-Packard, wo er unter anderem als Country Manager und Direktor das Netzwerkgeschäft in Deutschland verantwortete. In seiner letzten Tätigkeit als CIO und CDO des Logistikdienstleisters Hellmann Worldwide Logistics war Neumeier für die globale Konzern-IT und die Digitalisierung der Geschäftssparten verantwortlich.