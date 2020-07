06.07.2020 | Hersteller

US-Technologie-Schwergewichte auf Rekordhöhen

Der Höhenflug einiger schwergewichteter US-Technologieaktien mit weiteren Rekordständen hat sich am Montag fortgesetzt. Die Papiere von Amazon überwanden erstmals die Marke von 3000 US-Dollar und erklommen ein Rekordhoch von 3030,30 Dollar. Zuletzt notierten sie 4,48 Prozent höher bei 3019,75 Dollar. Die Anteilsscheine von Apple kletterten bis auf einen Höchststand von 375,78 Dollar. Zuletzt lagen sie bei 373,54 US-Dollar, was einem Plus von 2,59 Prozent entspricht.

Die Aktien von Microsoft stieg auf ein Rekordhoch von 211,13 Dollar und waren damit erstmals mehr als 1,6 Billionen Dollar wert. Zum Vergleich: Alle 30 Dax-Werte kommen zusammen auf einen Börsenwert von umgerechnet nur 1,4 Billionen Dollar. Zuletzt wurden die Titel des Softwarekonzerns 2,13 Prozent fester bei 210,63 Dollar gehandelt. Die Papiere von Netflix kratzten an der Marke von 500 Dollar und erreichten ein Hoch von 499,50 Dollar. Zuletzt notierten sie 3,26 Prozent im Plus bei 492,46 Dollar. (dpa)