Übernahme von Sophos durch Thoma Bravo abgeschlossen

Sophos hat am Montag den Abschluss der Übernahme durch den Finanzinvestor Thoma Bravo bekannt gegeben. Die Übernahme erfolgte in einer Bartransaktion, die Sophos mit rund 3,9 Milliarden Dollar bewertet. Der Deal war am 14. Oktober 2019 angekündigt worden.Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Sophos-Aktionäre 7,40 Dollar pro Aktie. Der Preis pro Aktie entspricht einem Anstieg von 168 Prozent auf den Preis der Aktie beim Börsengang im Juni 2015. Die Aktionäre stimmten der Transaktion am 3. Dezember 2019 zu. Mit dem Abschluss der Übernahme wurde der Handel mit Sophos-Stammaktien an der Londoner Börse eingestellt. Sophos arbeitet mit rund 53.000 Resellern und Managed Service Providern zusammen, um mehr als 420.000 Unternehmen und 100 Millionen Anwender vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. «Sophos freut sich auf die Zusammenarbeit mit Thoma Bravo. Wir setzen damit unsere Mission fort, die weltweit effektivste Cyber-Sicherheitstechnologie bereitzustellen», so Kris Hagerman, CEO von Sophos.

Der Finanzinvestor Thoma Bravo übernahm zuletzt den Cybersecurity-Spezialisten Imperva für 2,1 Milliarden Dollar. Zuvor hatte Thoma Bravo bereits die Cybersecurity-Spezialisten Barracuda Networks, LogRhythm und Centrify gekauft.