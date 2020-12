07.12.2020 | Produkte

Test: Die besten Smartphones

Wer baut das beste Smartphone mit XXL-Display? Und wer das beste handliche Handy? Ein Test soll Aufschluss bringen.

Herausgekommen sind interessante Ergebnisse. Zum einen zeigt sich: Wer das beste Smartphone will, muss zu einem ganz großen Modell greifen. Denn hier verbauen die Hersteller im Schnitt die beste Technik. Das derzeit beste Smartphone ist das Apple iPhone 12 Pro Max, so ein Test von Computer BILD. Mit starker Laufzeit, schnellem Prozessor und guter Kamera ziehe es an der Android-Konkurrenz vorbei. Wer kein Apple will, fährt derzeit mit dem OnePlus 8 Pro am besten, das vor allem bei der Akkulaufzeit hinter dem Riesen-iPhone zurückbleibt. Für Android-Fans mit Liebe zum großen Bildschirm außerdem interessant: das Samsung Galaxy Note 20 Ultra mit eingebautem Bildschirmstift und der Preistipp LG Velvet 5G.

Bei den kleinen Smartphones liefern sich Samsung und Apple ein enges Rennen: S20 und iPhone 12 Mini sind nach Noten gleichauf. Das S20 ist günstiger und daher Testsieger - dafür ist das iPhone 12 Mini das kleinste Top-Smartphone überhaupt.