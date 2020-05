08.05.2020 | Hersteller

Teradata ernennt Steve McMillan zum neuen CEO

Steve McMillan wird President und Chief Executive Officer (CEO) von Teradata. Zudem wird er zum Mitglied des Board of Directors ernannt. McMillan war zuvor bei F5 Networks als Executive VP of Global Services tätig. Er tritt die Nachfolge von Victor Lund an, der interimistisch die Position des President und Chief Executive Officer innehatte. Lund wird mit der Ernennung von McMillan aus dem Board of Directors des Unternehmens ausscheiden.

Zuletzt war McMillan bei F5 für mehr als die Hälfte der weltweiten Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich. Zuvor war er bei Oracle tätig, wo er den Wandel des Unternehmens von einem traditionellen Hosting-Anbieter zu einer wachstumsstarken und margenstarken Plattform für differenzierte Cloud-Services anführte. Vor seinem Eintritt bei Oracle war McMillan fast 20 Jahre lang bei IBM in einer Vielzahl an Führungspositionen tätig.