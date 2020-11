27.11.2020 | Distribution

Distribution

Tech Data wird autorisierter Distributor für Google Glass

Tech Data ist ab sofort Distributionspartner für Glass Enterprise Edition 2 in Europa.

Tech Data ist ab sofort Distributionspartner für Glass Enterprise Edition 2 in Europa. Dank dieser Vereinbarung könnten Vertriebspartner Lösungen mit dem Wearable Device erstellen und nutzen, teilte der Broadliner mit. Glass Enterprise Edition 2 ist darauf ausgelegt, die Produktivität und Echtzeit-Kommunikation von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt in einer Vielzahl von Branchen wie Einzelhandel, Fertigung, Gesundheitswesen, Außendienst und Logistik zu verbessern. Das von Google entwickelte Device, das den ganzen Tag lang getragen werden kann, bietet sprachgesteuerte Unterstützung, die ins Sichtfeld eingeblendet wird. Es ermöglicht die Zweiwegkommunikation, Just-in-Time-Schulungen und Problemlösungen durch die „Sieh, was ich sehe“-Funktionalität. Glass kann je nach Anwendungsfall mit unterschiedlichen Softwarelösungen genutzt werden.

«Glass Enterprise Edition 2 ist ein bahnbrechendes Produkt. Es revolutioniert die Art und Weise, wie Mitarbeiter während der praktischen Arbeit in Echtzeit kommunizieren, zusammenarbeiten und lernen können. Wir freuen uns über diese Erweiterung unseres Wearable-Portfolios und werden Google bei der Einführung dieses Produkts auf dem europäischen IT- und Telekommunikationsmarkt unterstützen», so Tech Data-Manager Luc van Huystee.