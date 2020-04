20.04.2020 | Distribution

Tech Data unterzeichnet Distributionsvertrag mit Yeelight

Tech Data hat eine Distributionsvereinbarung mit Yeelight unterzeichnet, einem Hersteller für intelligente Beleuchtungssysteme.

Branchenveteran Michael Dopmeier von Yeelight

Der asiatische Hersteller Yeelight, dessen deutsche Tochtergesellschaft ihren Hauptsitz in Seeshaupt bei München hat, zeichnet sich durch eine tiefschürfende Forschung in den Bereichen smarte Interaktion, industrielles Design und gesundes Lichterlebnis aus. Das breite Portfolio erstreckt sich von smarten LED-Lampen über Deckenleuchten, RGBW-Lichtstreifen, augenschonende Schreibtischlampen bis hin zu Stimmungslichtern und intelligenten Lösungen zur Beleuchtungssteuerung. Die Produkte von Yeelight können in den SmartHome-Systemen von Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit oder Smart Things eingebunden werden.

«Neben dem Design zeichnen sich für mich die Produkte von Yeelight vor allem durch ihre einmalige Kompatibilität und Plattformunabhängigkeit aus. Unabhängig davon, welche SmartHome-Systeme beim Endanwender eingesetzt werden, kommunizieren Yeelight-Produkte mit ihnen einwandfrei. Für mich die perfekte Ergänzung unseres Portfolios rund um smarte Beleuchtungssysteme», so Michael Sewald, Managing Director Tech Data Österreich.