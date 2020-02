17.02.2020 | Distribution

Distribution

Tech Data und Backup-Spezialist SEP schließen Distributionsvertrag

Tech Data hat eine Distributionsvereinbarung mit SEP, dem Hersteller von plattformunabhängigen Hybrid Backup- und Disaster Recovery-Lösungen, geschlossen.

Stefan Bichler, Business Unit Director Software & Cloud der Tech Data

Tech Data hat eine Distributionsvereinbarung mit SEP, dem Hersteller von plattformunabhängigen Hybrid Backup- und Disaster Recovery-Lösungen, geschlossen. SEP entwickelt seit 1992 Backup-Lösungen und sichert eine Vielzahl an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken. Zahlreiche Partnerschaften und Zertifizierungen von Herstellern wie SAP, RedHat, IBM, Lenovo und HPE zeichnen das Produktportfolio von SEP aus. Ein deutlicher Vorteil für Vertriebspartner der Tech Data sei die Tatsache, dass SEP seinen Unternehmenssitz in Deutschland habe und Partner sich daher auf einen lokalen Support und Entwicklungsarbeit verlassen könnten, so der Broadliner. Damit sei garantiert, dass Unternehmen eine sichere und datenschutzkonforme Lösung für ihre Datensicherung einsetzen würden.

«Speziell durch die vielen Überschneidungen mit beispielsweise HPE, IBM, Lenovo oder SAP bieten sich zahlreiche Vorteile für unsere Vertriebspartner. Für mich ist SEP eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios und ich freue mich auf die Zusammenarbeit», so Stefan Bichler, Business Unit Director Software & Cloud der Tech Data.