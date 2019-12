17.12.2019 | Distribution

Tech Data übernimmt VAD Inflow

Tech Data übernimmt den Value Added Distributor Inflow und verstärkt sich so in den Bereichen Cybersecurity und Networking.

Rich Hume

Tech Data übernimmt den Value Added Distributor Inflow Technologies. Details zum Kaufpreis wurden nicht bekannt gegeben, der Deal soll im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 abgeschlossen werden. Tech Data gab zu Protokoll, dass man mit der Akquisition die Präsenz in der Region Asien-Pazifik verstärken und das End-to-End-Portfolio ausbauen wolle. Inflow hat seinen Hauptsitz in Bangalore, Indien. Das Unternehmen ist auf Produkte und Lösungen rund um Cybersecurity, Networking, Unified Communications und Collaboration spezialisiert. «Zum einen bauen wir unser Portfolio in den Segmenten Networking und Security aus. Zum anderen stärken wir unsere Präsenz in Asien-Pazifik, einer sehr wichtigen Region für Tech Data», kommentiert CEO Rich Hume.

Ende November gab der Finanzinvestor Apollo Global Management bekannt, Tech Data für umgerechnet 130 Dollar pro Aktie übernehmen zu wollen. Der Gesamtpreis beliefe sich damit auf 5,4 Milliarden Dollar.