11.10.2020 | Distribution

Tech Data startet virtuelle Event-Plattform

Tech Data hat eine virtuelle Event-Plattform für Partner entwickelt. Die Plattform startet am 15. Oktober mit dem ersten Event.

Oliver Kaiser, Director Marketing & Chief Digital Officer DACH der Tech Data

Tech Data hat eine virtuelle Event-Plattform für Partner entwickelt. Die Plattform startet am 15. Oktober mit dem ersten Event. «Digital World» sei jederzeit für Partner abrufbar, teilte der Broadliner mit. Das Themenspektrum erstreckt sich von neuen Technologien über innovative Lösungen und Partnerprogramme bis hin zu kompletten Lösungen und Services im Rahmen von Technologietagen. Das neue Event-Format startet am 15. Oktober mit einem Lenovo-Herstellertag, auf dem neben den Technologielösungen Education & Collaboration und dem K12-Bilungsprojekt auch das neue Partner-Portal auf der Agenda steht. Weitere Herstellertage sowie auch spezielle Solutions Days würden in den Wochen bis zum Jahresende folgen.

«Viele Hersteller haben einfach nicht die Möglichkeit, so eine komplexe virtuelle Plattform aus eigenen Kräften zu erschaffen, sehen aber dennoch die klare Notwendigkeit, die Kommunikation zu Vertriebspartnern aufrecht zu erhalten. Es war daher selbstverständlich für mich, dass wir in der Rolle des Distributors diese Plattform zentral für Hersteller und unseren Fachhandel zur Verfügung stellen», so Oliver Kaiser, Director Marketing & Chief Digital Officer DACH der Tech Data.