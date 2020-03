05.03.2020 | Distribution

Tech Data mit leichtem Umsatzrückgang

Tech Data verzeichnet im vergangenen Jahr einen leichten Umsatzrückgang. Während in den USA die Geschäfte anzogen, gingen die Erlöse in Europa zurück.

CEO Rich Hume

Tech Data verzeichnet im vergangenen Jahr einen leichten Umsatzrückgang. So fielen die Erlöse um 1 Prozent auf rund 37 Milliarden Dollar. Auch im abgelaufenen vierten Quartal gab es einen Rückgang in Höhe von 1 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis (GAAP) kletterte im Gesamtjahr um 18 Prozent auf 582,3 Millionen Dollar. Wirft man einen Blick auf die drei unterschiedlichen Regionen, stellt sich ein unterschiedliches Bild dar: Während der Umsatz im vergangenen Jahr in den USA um 3 Prozent auf 16,6 Milliarden Dollar zulegen konnte, fiel er in Europa um 4 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar. In der Region Asien/Pazifik stiegen die Erlöse sogar um 8 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar.

«Im abgelaufenen Fiskaljahr haben wir überzeugende Finanzzahlen vorgelegt und einen weiteren Schritt in der Bereitstellung von höherwertigen Services getätigt», wird CEO Rich Hume in einer Meldung des Konzerns zitiert. Die Akquisition durch den Investor Apollo bezeichnet der Distributionschef als «wichtigen Meilenstein». Der Finanzinvestor Apollo Global Management hatte im November angekündigt, Tech Data für rund 5,4 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Die Akquisition hat weitreichende Konsequenzen: Tech Data soll ein privat geführtes Unternehmen werden, die Aktie wird künftig nicht mehr an der Börse gehandelt.