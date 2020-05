28.05.2020 | Distribution

Tech Data ist auch an Fronleichnam erreichbar

Broadliner Tech Data ist auch an Fronleichnam für die Kunden erreichbar.

Am Donnerstag, den 11. Juni, sind Mitarbeiter von Tech Data von 8:30 – 17:30 Uhr für ihre Kunden zu erreichen. Wie in jedem Jahr stehe das Vertriebsteam an diesem Feiertag für Anfragen und Bestellungen zur Verfügung, teilte der Broadliner mit. Unter der Telefonnummer 089/4700-2231 erreichen Fachhandelspartner den Vertrieb. Über das Online Informations- und Bestellsystem InTouch kann wie gewohnt rund um die Uhr bestellt werden.

Tech Data arbeite deutschlandweit und somit stehe der gewohnte Service auch an diesem Feiertag, der nicht in allen Bundesländern begangen wird, zur Verfügung. Fronleichnam ist ein gesetzlicher Feiertag in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.