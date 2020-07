01.07.2020 | Distribution

Tech Data investiert Millionen in Digitale Transformation

Rich Hume, CEO von Tech Data

Broadliner Tech Data will 750 Millionen Dollar in verschiedene Initiativen rund um die Digitale Transformation investieren. Die Gelder sollen in den nächsten fünf Jahren in diese Projekte gesteckt werden. Das Investment werden Innovationen im technologischen Ecosystem beschleunigen, heißt es weiter. «Die Akquisition durch Apollo war ein signifikanter Meilenstein und unterstreicht unseren Fokus auf langfristige Mehrwerte», betont Rich Hume, CEO von Tech Data.

Im November 2019 gab der Finanzinvestor Apollo Global Management bekannt, Tech Data übernehmen zu wollen. Der Kaufpreis beträgt umgerechnet 130 Dollar pro Aktie. Der Gesamtpreis beläuft sich auf 5,4 Milliarden Dollar. Die Akquisition hat weitreichende Konsequenzen: Tech Data soll ein privat geführtes Unternehmen werden, die Aktie wird künftig nicht mehr an der Börse gehandelt.