15.04.2020 | Distribution

Tech Data erleichtert Apple-Geschäfte

Tech Data will Fachhändlern im SMB-Segment einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in das Geschäft mit Apple-Produkten garantieren.

Tech Data hat mit dem neuen Apple Distribution Partner Programm (DPP)-Portal eine Plattform lanciert, die es dem Distributor ermöglicht, Fachhändlern im SMB-Segment einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in das Geschäft mit Apple-Produkten zu garantieren. Als Europas führender Apple-Distributor biete man damit neuen Apple-Partnern neben dem gesamten Portfolio eine Vielzahl spezifischer Services und Mehrwerte rund um Apple Produkte an, teilte der Broadliner mit. Fachhändler, die an dem neuen Vertriebspartnerprogramm teilnehmen, könnten ihre Gewinne steigern und von besseren Einkaufskonditionen profitieren, heißt es weiter. Das Programm vereinfache zudem den Verkauf von Apple-Produkten an ihre Endkunden und biete Fachhändlern die Chance zur Erschließung von Neugeschäft.

Für die Teilnahme an dem Programm würden einfache Kriterien gelten: Die zum Programm eingeladenen Fachhändler erhalten Zugang zu Schulungen und Marketingmaterialien, um ihr Wissen über das Apple-Portfolio und die Tech Data-Services zu erweitern. Zur Steigerung der Umsätze können sie auf eine Vielfalt von Marketingressourcen zurückgreifen. Ein CTO-Konfigurator, Geräteregistrierungsprogramme sowie Unterstützung beim Erneuerungszyklus der Kunden-Hardware und bei der Umsatzmaximierung durch Anbindung von Zusatzleistungen und Drittanbieterprodukten gehören ebenfalls zum Partner-Support.