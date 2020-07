02.07.2020 | Distribution

Tech Data bietet Enterprise-Storagelösungen von Seagate an

Tech Data führt ab sofort Enterprise-Lösungen des Herstellers Seagate. Das Angebot umfasst die für Rechenzentrumsspeicher der Zukunft optimierte Exos- und Nytro-Serie.

Der Spezialist der Tech Data, die Global Computing Components (GCC), hat nach der erfolgreichen Zusammenarbeit in USA eine europaweite Vereinbarung mit dem Hersteller von Datenmanagementlösungen geschlossen. Durch die Vereinbarung erhalten Systemintegratoren, OEMs und Value-Added Reseller Zugriff auf das Angebot von Seagate Systems an flexiblen, wartungsarmen, skalierbaren, sicheren und energieeffizienten Speicherlösungen. Die Seagate Nytro-SSDs und Flash-Lösungen der Enterprise-Klasse zeichnen sich durch Reaktionsschnelligkeit, hohe Datenverfügbarkeit und niedrigen Stromverbrauch aus. Die Enterprise-Festplatten der Exos-Serie bieten hohe Zuverlässigkeit, Kapazität und Sicherheit zur Bewältigung anspruchsvoller Arbeitslasten in Rechenzentren.

Das GCC-Team unterstützt Partner, die Exos- und Nytro-Systeme von Seagate in ihre Rechenzentrums-Lösungen integrieren möchten, durch technische Expertise, Vertriebs- und Projektberatung sowie zertifizierte Assemblierungsservices.