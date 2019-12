12.12.2019 | Distribution

Tech Data bestätigt Interesse von Warren Buffett

Tech Data hat in einer Börsennotiz eingeräumt, dass die Investmentfirma von Warren Buffett den Broadliner übernehmen wollte.

Tech Data hat in einer Börsennotiz eingeräumt, dass die Investmentfirma von Warren Buffett den Broadliner übernehmen wollte. Berkshire Hathaway habe Interesse gezeigt und ein entsprechendes Angebot in Höhe von 140 Dollar pro Aktie abgegeben, heißt es weiter. In Folge musste Apollo Management sein Gebot auf 145 Dollar pro Aktie erhöhen. Berkshire Hathaway wolle daraufhin kein weiteres Gebot mehr abgeben und sei somit aus dem Rennen.

Damit bestätigt Tech Data einen Bericht von CNBC, der das Interesse von Warren Buffett zuerst gemeldet hatte. Ende November gab der Finanzinvestor Apollo Global Management bekannt, Tech Data für umgerechnet 130 Dollar pro Aktie übernehmen zu wollen. Der Gesamtpreis beliefe sich damit auf 5,4 Milliarden Dollar. Nach dem Gebot von Berkshire musste Apollo in Folge sein Angebot erhöhen. Es beläuft sich nun auf 145 Dollar pro Aktie, beziehungsweise rund 6 Milliarden Dollar für das Gesamtunternehmen.