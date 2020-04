08.04.2020 | Distribution

Tech Data Academy stellt auf Online-Trainings um

Aufgrund der aktuellen Situation hat Tech Data das Angebot an Trainings in trainergeführte Online-Seminare im virtuellen Klassenzimmer umgewandelt.

Martin Huber, Sales Manager Tech Data Academy

Aufgrund der aktuellen Situation hat Tech Data das Angebot an Trainings in trainergeführte Online-Seminare im virtuellen Klassenzimmer umgewandelt und die entsprechenden Voraussetzungen dafür geschaffen. Teilnehmer können nun in „Self-Paced-Learning“-Trainings nach einem eigenen Stundenplan lernen und sich weiterbilden. Das aktuelle Jahresangebot umfasst in Deutschland mehr als 300 Trainings, unter anderem zu Lösungen der Hersteller Cisco, DataCore, HPE, IBM, Microsoft, Nutanix, Veeam und VMware. Dass mehr als 80 Prozent der Trainings heute von Endkunden direkt gebucht werden können, zeige die große Akzeptanz Academy auch im Markt der reinen Trainingsanbieter, wie man sie klassischerweise kenne, teilte der Broadliner mit.

«Dank unserer flexiblen Trainer und einem raschen zukunftsorientierten Umbau im Trainingscenter konnten wir unser Angebot für Kunden der aktuellen Situation anpassen», kommentiert Martin Huber, Sales Manager Tech Data Academy. «Unsere Trainer besitzen sehr gute Kenntnisse, um Teilnehmer bei uns in den Kursen Online (Remote) auszubilden und zu trainieren. Mit zusätzlichen TTT (Train the Trainer)-Sessions wird der Qualitätsstandard hochgehalten.»