09.09.2020 | Distribution

Systemhäuser

Systemhaus Netgo übernimmt CSM

Systemhaus Netgo stemmt eine weitere Akquisition und übernimmt CSM aus Warendorf.

Netgo, ein IT-Systemhaus mit Sitz in Borken, erweitert und vertieft seine geografische Präsenz und das Dienstleistungsportfolio erneut. Nachdem erst kürzlich die beiden Berliner Unternehmen Commehr und Workbees Teil der Gruppe geworden sind, kommt nun auch die in Warendorf beheimatete CSM MeinSystemhaus dazu. Das Unternehmen ist unter anderem spezialisiert auf IT-Lösungen für Steuerberatungskanzleien und verfügt über eine starke Marktposition in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Verkäufer der Mehrheitsanteile ist Martin Müller, der CSM in zweiter Generation bislang geführt hat. Er soll als Geschäftsführer auch künftig an Bord bleiben. Die Transaktion, über deren Details Stillschweigen vereinbart worden ist, soll voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen sein.

Die 1977 gegründete CSM beschäftigt heute mehr als 150 Mitarbeiter und unterhält neben der Zentrale in Warendorf auch Standorte in Siegen, Lüdenscheid, Rheda-Wiedenbrück, Mittenaar, Bad Salzuflen, Butzbach und Unna. Das Unternehmen ist über die Jahre durch den kontinuierlichen Ausbau seiner Services sowie durch Zukäufe (bits+bytes it-solutions sowie das Firmenkundengeschäft von Girosoft und den Infrastrukturbereich von Jochen Blöcher) gewachsen.