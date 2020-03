04.03.2020 | Hersteller

Stefan Schäfer wird VP Cloud bei Lancom

Der deutsche Netzwerkinfrastrukturausstatter Lancom hat Stefan Schäfer als Vice President Cloud gewonnen. In der neu geschaffenen Position verantwortet der 53-Jährige seit dem 1. Februar die Weiterentwicklung der Lösungen im Bereich Cloud-managed Networks und Software-defined Networking auf Basis der Lancom Management Cloud (LMC). Er kommt vom Telekommunikationsausrüster Huawei, wo er für das Cloud-Marketing in Deutschland verantwortlich war.Weitere Stationen waren verschiedene Leitungsfunktionen innerhalb der Deutschen Telekom im Bereich Cloud-Services und Mobilfunkgeschäft im In- und Ausland.

Die Management Cloud bildet die Basis für das Lösungsangebot im Bereich Cloud-managed Networks und das Enterprise SD-WAN-Portfolio des Netzwerk- und Security-Spezialisten und soll die hochautomatisierte Konfiguration und Verwaltung aller Netzkomponenten im Bereich WAN, LAN, WLAN und Firewalls ermöglichen. Er berichtet direkt an Christian Schallenberg, CTO und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Lancom.