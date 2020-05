04.05.2020 | Hersteller

Systemhäuser

S&T will 2020 trotz Corona-Krise wachsen

Der Linzer IT-Dienstleister S&T traut sich nach dem ersten Quartal trotz der Corona-Krise wieder eine Prognose für das laufende Jahr zu.

Der Linzer IT-Dienstleister S&T traut sich nach dem ersten Quartal trotz der Corona-Krise wieder eine Prognose für das laufende Jahr zu. Auf Basis der vorliegenden Zahlen des ersten Quartals und nach Analyse der vorläufigen Zahlen den April wird 2020 ein Umsatz von rund 1,15 Milliarden Euro angestrebt, wie das Unternehmen am Sonntag in Linz mitteilte. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollen es rund 115 Millionen Euro werden. Das wären den Angaben zufolge Zuwächse von rund drei Prozent im Vergleich zu 2019.

Erst im März hatte das im Nebenwerte-Indes SDax notierte Unternehmen den Ausblick wegen der Unsicherheit durch die Corona-Krise kassiert. So hatte S&T im Januar für 2020 noch einen Umsatz von 1,25 Milliarden Euro sowie ein Ebitda von 130 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Zahlen für das erste Quartal 2020 sollen wie geplant am 7. Mai 2020 veröffentlicht werden. (dpa)