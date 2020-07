06.07.2020 | Distribution

Sophos vertreibt Portfolio über Tim

Value Added Distributor Tim ist als neuer Distributor für Sophos in Deutschland aktiv.

Value Added Distributor Tim ist als neuer Distributor für Sophos in Deutschland aktiv. Der VAD aus Wiesbaden hat das komplette IT-Security-Portfolio des IT-Sicherheitsspezialisten im Programm und bietet seinen Systemhauspartnern damit entsprechenden Cyber-Threat-Schutz für Netzwerke und Endpoints. Sophos vertreibt seine Produkte über ein dediziertes Partnernetzwerk und baut auf eine klare Channel-First-Strategie. In Deutschland sind momentan über 3.400 Partner aktiv. In Verbindung mit dem neuen Partnerprogramm unterstützen die Distributoren bei Verkauf und Implementierung.

«Sophos geht optimal auf die heutigen Bedürfnisse von Unternehmen nach einem umfassenden, zentralen und hocheffizienten Sicherheitssystem ein. Sowohl für On- als auch Off-Premises bietet Sophos Unternehmen KI-basierte, erstklassige Next-Generation-Security, die mittels Synchronized Security einen eng verzahnten und automatisierten Schutz gegen komplexe Cyber-Bedrohungen ermöglicht», so Jörg Eilenstein, Vorstand, Tim AG.