03.11.2020 | Distribution

Siewert & Kau nimmt Produkte von StarTech.com ins Programm

Siewert & Kau hat die Produkte von StarTech.com ins Portfolio aufgenommen.

Siewert & Kau hat die Produkte von StarTech.com ins Portfolio aufgenommen. Der kanadische Hersteller bietet Docking-Stationen, Adapter und Monitorhalterungen an. Die Palette umfasst aktuell rund 3.000 Produkte - von USB-C Docking-Stations über HDMI-Extender bis zu mobilen Monitorhalterungen. Die Besonderheit: StarTech.com bietet Lösungen für altbewährte Techniken, etwa VGA, ebenso an wie für neue Technologien, etwa SFP oder Thunderbolt 3. Die Produkte werden im Hauptquartier von StarTech.com in der kanadischen Provinz Ontario ausgiebigen Funktionstests sowie Zertifizierungen unterzogen.

«Die neue Partnerschaft bedeutet für uns eine gute Ergänzung unseres Angebots. Denn mit den Produkten runden wir unser Portfolio im Bereich Midrange bis High-End ab», sagt Achim Reichstein, Einkaufsleiter bei Siewert & Kau.