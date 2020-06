18.06.2020 | Distribution

Siewert & Kau erweitert Storage-Portfolio

Siewert & Kau bietet jetzt die Storage-Lösungen von Asustor an. Die eigenständig agierende Asus-Tochter ist im Markt für anwenderfreundliche NAS-Lösungen unterwegs.

Achim Reichstein, Einkaufsleiter bei Siewert & Kau

Siewert & Kau bietet jetzt die Storage-Lösungen von Asustor an. Die eigenständig agierende Asus-Tochter ist im Markt für anwenderfreundliche NAS-Lösungen unterwegs, die sich sowohl für Consumer als auch für kleine und mittlere Unternehmen eignen. Seit Gründung im Jahr 2011 mischt der Hersteller mit Sitz im taiwanischen Taipeh im Markt für kleinere NAS-Systeme mit. Bereits erhältlich sind die Systeme Lockerstor 8 und Lockerstor, die für Privatnutzer und Netzwerk-Arbeitsgruppen ausgelegt sind. Noch im Juni sollen zudem neue NAS-Systeme der Pro-Reihe verfügbar sein, die vor allem kleinere und mittlere Firmen ansprechen. Siewert & Kau bietet die Produkte für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

«Asustor hat NAS-Lösungen konsumerfreundlich gemacht. Selbst Laien beherrschen sie mit wenigen Klicks. Von daher passen die Lösungen perfekt in unser Portfolio, denn sie erweitern sinnvoll unser B2B-Segement», sagt Achim Reichstein, Einkaufsleiter bei Siewert & Kau.