20.01.2020 | Distribution

Distribution

Siewert & Kau eröffnet neue Niederlassung in Soest

IT-Distributor Siewert & Kau hat eine neue Niederlassung in Soest eröffnet. Hier hat auch Konkurrent Also seinen Hauptsitz.

S&K-Geschäftsführer Markus Hollerbaum

IT-Distributor Siewert & Kau hat eine neue Niederlassung in Soest eröffnet. Hier hat auch Konkurrent Also seinen Hauptsitz. Die neue Niederlassung soll die Dependance in Lippstadt ersetzen, die von S&K-Geschäftsführer Markus Hollerbaum in etwa zeitgleich mit dem Beginn seiner Tätigkeit bei S&K im Jahr 2015 aufgebaut wurde und nun zu klein geworden war. «Wir haben seit Längerem mit dem Standort Soest geliebäugelt. Doch erst im vergangenen Jahr fanden sich Räumlichkeiten, die alle unsere Anforderungen perfekt erfüllen», so Markus Hollerbaum. Die neue Niederlassung liegt am Soester Bahnhof, in unmittelbarer Nähe zur historischen Innenstadt. Kostenlose Parkplätze für Mitarbeiter und Geschäftskunden sowie ein angrenzendes Design-Hotel würden die sehr gute Lage ergänzen.

Auf insgesamt 560 Quadratmetern, die sich auf zwei Etagen verteilen, seien Büros und Konferenzräume sowie Sozialräume samt einem Lounge-Bereich untergebracht. Zudem gebe es kostenfreie Parkplätze für Kunden und Mitarbeiter. Für die neue Niederlassung soll auch das Personal aufgestockt werden. Die Adresse der neuen Niederlassung: Werkstraße 20, 59494 Soest. Die Telefonnummer ist 02921/36908-0.