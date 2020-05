05.05.2020 | Hersteller

Senseforce holt Mike Lange als Sales Manager

Der IIoT-Spezialist Senseforce fokussiert seine Channel-Strategie im DACH-Raum und holt sich dafür Mike Lange als Sales Manager für Deutschland an Bord. Der IoT-Experte soll ausgewählte Systemintegratoren gewinnen und zusammen IIoT-Projekte umsetzen. Lange ist anerkannter Markt-, Technologie- und Vertriebsexperte im IoT- sowie Smart-Home-Bereich und verfügt über 24 Jahre Erfahrung in der ITK-Branche. Er war in mehreren Führungspositionen tätig, unter anderem als Country Manager DACH bei D-Link sowie als Leiter Marketing und Consulting beim Systemintegrator Controlware.

Zuletzt führte er als Managing Director bei Z-Wave Europe, einem Distributor für Smart Home Produkte, die Geschäfte und beriet das Unternehmen nach dem Merger mit der chinesischen Aeotec Group GmbH. Aktuell verantwortet er als Sales Director den Vertrieb der Berliner Smartfrog GmbH und entwickelte dort innovative Konzepte, um das IoT-Subscription-Geschäft über die Distributions- und Reseller-Channels abzubilden.