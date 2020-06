08.06.2020 | Hersteller

Hersteller

Schwarz wird Country Manager für Österreich von Teradata

Christian Schwarz verantwortet das Landesgeschäft des Cloud-Analytik-Unternehmens Teradata in Österreich und der Region CEE (Central and Eastern Europe).

Christian Schwarz verantwortet das Landesgeschäft des Cloud-Analytik-Unternehmens Teradata in Österreich und der Region CEE (Central and Eastern Europe). Vor seinem Eintritt bei Teradata war Schwarz beim IT-Dienstleister Atos für das Business Development verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehörte die strategische Entwicklung des Beratungs- und Integrationsgeschäfts in Österreich sowie die Vertriebsplanung für spezielle Portfolio-Produkte im IoT- und Industrie-4.0-Umfeld. Davor war er Leiter und später auch Country Manager Österreich/CEE bei der Spendit AG. Weitere berufliche Stationen waren der Büromöbelhersteller Bene, wo Schwarz als Vice President CEE/RUS/CIS für die Geschäftsführung der Niederlassungen in diesen Regionen zuständig war, sowie Microsoft. Hier hatte Schwarz die Position des Sales Director Enterprise Services CEE inne. Schwarz begann seine Karriere bei SAP und HP.