Samsung Display stellt LCD-Produktion ein

Samsung wird bis Jahresende die Produktion klassischer LCD-Panels in Südkorea und China einstellen.

Samsung wird bis Jahresende die Produktion klassischer LCD-Panels in Südkorea und China einstellen und stattdessen auf eine Weiterentwicklung der Technologie setzen. «Es wird im nächsten Jahr keine LCD-Produktion mehr geben», teilte die Tochterfirma Samsung Display am Dienstag mit. Samsung will seine Kapazitäten künftig auf die sogenannte Quantum-Dot-Technologie («Quantenpunkt») konzentrieren. Diese Displays sind grundsätzlich auch LCD-Flüssigkristall-Bildschirme, haben aber eine zusätzliche dünne Schicht, die die Farben verbessern soll, und arbeiten mit blauem statt weißem LED-Hintergrundlicht.

Das Ende der Produktion klassischer LCD-Panels bei Samsung Display hatte sich bereits seit dem vergangenen Herbst abgezeichnet. Im Oktober hatte der Smartphone-Marktführer angekündigt, 13,1 Billionen Won (9,8 Mrd Euro) zu investieren, um langfristig die Entwicklung und Produktion von Quantum-Dot-Technik voranzutreiben. Zugleich produziert Samsung Display Bildschirme mit OLED-Technologie für die hauseigenen Smartphones - aber auch zum Beispiel für Apples iPhones. (dpa)