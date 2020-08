18.08.2020 | Hersteller

Rola Dagher wird Channel-Chefin von Dell

Dell hat mit Rola Dagher eine neue weltweite Channel-Chefin ernannt. Sie folgt auf Joyce Mullen, die den Anbieter zuvor überraschend verlassen hatte.

Rola Dagher

Dell hat mit Rola Dagher eine neue weltweite Channel-Chefin ernannt. Ihre Vorgängerin Joyce Mullen hatte den Hersteller im Juli überraschend verlassen. Mullen verantwortete rund die Hälfte der Erlöse des Infrastruktur-Anbieters, der insgesamt 91 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Dagher berichtet künftig direkt an Bill Scannell, Dell Technologies President, teilte der Konzern am Dienstag mit. Die neue Channel-Chefin kehrt damit zu Dell zurück, zuvor war sie drei Jahre lang bei Cisco in Kanada beschäftigt.

«Partner sind auch künftig die Grundlage für den Erfolg von Dell. Ich freue mich ausserordentlich, unser Channel-Team künftig zu leiten», wird die Managerin in einer Mitteilung zitiert.