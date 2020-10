16.10.2020 | Distribution

R-Go Tools neu bei Ingram Micro

Ingram Micro hat sein Sortiment um ergonomische Produkte von R-Go Tools erweitert.

Jens Stehle, Senior Manager Printer & Accessories bei Ingram Micro

Ingram Micro hat sein Sortiment um ergonomische Produkte von R-Go Tools erweitert. Die Peripherieprodukte des niederländischen Ergonomiespezialisten zeichnen sich durch durchdachtes Design, Widerstandsfähigkeit und ein gutes Preisleistungsverhältnis aus und zielen auf das gesunde, nachhaltige Arbeitsumfeld. Im Angebot ist ab sofort das gesamte Portfolio - von ergonomischen Mäusen und Tastaturen bis hin zu kreisförmig gestalteten Monitorarmen oder Laptop- und Tabletständern.

R-Go Tools liefert ergonomische Hilfsmittel für die gesunde Bildschirmarbeit. Sie werden aus nachhaltigen und recycelten Materialien hergestellt. «R-Go Tools erweitert unser Portfolio im Workplace-Segment um eine ergonomische und hochqualitative Auswahl an Peripherie-Produkten. Nachhaltigkeit und Gesundheit am Arbeitsplatz sind Kriterien von zunehmender Bedeutung für Unternehmen», so Jens Stehle, Senior Manager Printer & Accessories bei Ingram Micro.