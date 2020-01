09.01.2020 | Hersteller

Petra-Maria Grohs wird Deutschlandchefin von Citrix

Petra-Maria Grohs übernimmt als Regional Vice President Deutschland die Verantwortung für das Citrix-Geschäft in Deutschland. In ihrer neuen Rolle soll sie ab sofort das Geschäft rund um die Citrix-Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz und Netzwerke in Deutschland weiter ausbauen. Sie berichtet an Oliver Ebel, Area Vice President Central Europe. Grohs verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche. Sie kommt von Ericsson, wo sie als Vice President Global Sales mehr als zwei Jahre lang den Vertrieb der Sparte Unified Delivery Network (UDN) verantwortete. Davor war sie als Chief Strategy Officer (CSO) und Prokuristin für das Wachstum von ProfitBricks maßgeblich verantwortlich.