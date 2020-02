17.02.2020 | Hersteller

Hersteller

Peterson wird Channel-Chef von Centrify

Centrify, Spezialist für identitätszentriertes Privileged Access Management mit Zero-Trust-Ansatz, hat Chris Peterson zum Vice President of Worldwide Channels & Alliances ernannt.

Centrify, Spezialist für identitätszentriertes Privileged Access Management mit Zero-Trust-Ansatz, hat Chris Peterson zum Vice President of Worldwide Channels & Alliances ernannt. Unter Peterson will Centrify das starke Wachstum seines Partner-Ökosystems noch weiter vorantreiben. Künftig soll sich Peterson insbesondere um die Partner-Ausrichtung, die Nachfrageschaffung sowie die Gewinnung neuer Kunden kümmern.

Peterson bringt eine über 30-jährige Erfahrung in den Bereichen Channel, Verkauf und Marketing mit: Vor seinem Wechsel zu Centrify war er als Vice President of Global Channels bei Tenable tätig. Davor war er Vice President of Worldwide Sales bei Niara (übernommen von Hewlett Packard Enterprise). Weiterhin hielt er leitende Channel- und Vertriebs-Positionen bei Sourcefire, ArcSight und McAfee inne.