Paul Cormier wird CEO von Red Hat

Red Hat, Anbieter von Open-Source-Lösungen, hat Paul Cormier zum President und Chief Executive Officer ernannt. Cormier, der vorher als President of Products and Technologies bei Red Hat fungierte, folgt auf Jim Whitehurst, der jetzt President von IBM ist. Seit seinem Eintritt bei Red Hat 2001 habe Cormier wichtige strategische Veränderungen und die Erweiterung des Produkt- und Serviceportfolios des Unternehmens vorangetrieben, teilte der Anbieter mit. So werde ihm die Pionierarbeit des Subskriptionsmodells zugeschrieben. Es habe dazu beigetragen, dass Red Hat von einem Anbieter disruptiver Open-Source-Innovationen zu einem der Hauptanbieter von Unternehmenstechnologien geworden sei.

Cormier hat mehr als 25 Akquisitionen bei Red Hat vorangetrieben. Dadurch sei das Unternehmen weit über seine Linux-Wurzeln hinausgewachsen und hätte einen vollständigen, modernen IT-Stack auf der Basis von Open-Source-Innovationen aufbauen können, heißt es weiter.