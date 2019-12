20.12.2019 | Hersteller

Paté wird Deutschlandchef von Dell

Dell Technologies schafft die Doppelspitze ab und ernennt Stéphane Paté zum alleinigen Chef von Dell Deutschland. Doris Albiez wird den Hersteller verlassen.

Dell Technologies schafft die Doppelspitze ab. Stéphane Paté wird mit Wirkung zum 3. Februar 2020 alleiniger Geschäftsführer von Dell in Deutschland. Bislang war Paté als General Manager Enterprise Sales für das Großkundengeschäft von Dell Technologies in Deutschland zuständig. In seiner neuen Position verantwortet er nun das komplette Deutschlandgeschäft des IT-Unternehmens.

Der Hintergrund dieser Personalie sei die weltweite Vereinheitlichung des Vertriebs, teilte der Anbieter mit. Bislang waren die beiden Bereiche Commercial Sales und Enterprise Sales organisatorisch voneinander getrennt. Ab dem neuen Fiskaljahr werden sie nun in einer einzigen Vertriebsorganisation zusammengeführt. Geleitet wird die ganzheitliche globale Organisation von Bill Scannell. Doris Albiez, aktuell Senior Vice President und General Manager Commercial Sales von Dell in Deutschland, habe sich dazu entschieden, das Unternehmen zu verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen, heißt es weiter.