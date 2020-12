11.12.2020 | Hersteller

Oracle steigert Gewinn ordentlich

Der US-Softwarekonzern Oracle kann auch in der Corona-Krise weiter etwas zulegen. Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal (Ende November) um 2 Prozent auf 9,8 Milliarden US-Dollar, unter dem Strich kletterte der Gewinn um 6 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar, wie der SAP-Rivale am Donnerstagabend in Redwood Shores mitteilte.

Mit dem Umsatz lag Oracle wie erwartet. Die Aktie gab nachbörslich zunächst etwas nach, dämmte das Minus aber schnell wieder ein und lag zuletzt nahezu auf Schlusskursniveau. (dpa)