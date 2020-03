05.03.2020 | Hersteller

Hersteller

Oracle baut Stellen in Europa ab

Software-Konzern Oracle baut Berichten zufolge in seinen europäischen Niederlassungen über 1.000 Arbeitsplätze ab.

Software-Konzern Oracle baut Berichten zufolge in seinen europäischen Niederlassungen über 1.000 Arbeitsplätze ab. Die Irish Times spricht von 1.300 Arbeitsplätzen. Besonders betroffen sollen Niederlassungen in Irland, Holland und Spanien sein. Der Abbau der Posten trifft Bereiche wie Sales, Business Development und Entwicklung. Offenbar werden den betroffenen Angestellten anderweitige Positionen in dem Unternehmen angeboten.

Oracle restrukturiert seit geraumer Zeit sein Geschäftsmodell und positioniert sich verstärkt im Cloud-Bereich. Bereits vor einem Jahr hatte diese Strategie zu einem Abbau von Arbeitsplätzen in den USA geführt. Der Konzern nahm zu den aktuellen Berichten bislang nicht Stellung.