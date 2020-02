13.02.2020 | Hersteller

Hersteller

Online USV verstärkt die Händler- und Distributionsbetreuung

Online USV stockt sein Vertriebs- und Betreuungsteam mit Mandy Scholz auf. Man setzte konsequent auf eine individuelle Betreuung seiner Fachhändler und Distributionspartner.

Online USV stockt sein Vertriebs- und Betreuungsteam mit Mandy Scholz auf. Mit diesem Investment reagiere der USV-Hersteller auf sein starkes Umsatzwachstum und setze konsequent auf eine individuelle Betreuung seiner Fachhändler und Distributionspartner, heißt es in einer Mitteilung. In der zusätzlich geschaffenen Rolle unterstütze Scholz seit Anfang Januar als Sales Manager das Vertriebs- und Betreuungsteam. Zu ihren Kernaufgaben gehörten der Auf- und Ausbau von Fachhändlern sowie eine intensive Betreuung der Distributionspartner im süddeutschen Raum. Sie berichtet an Andreas Bichlmeir, Vorstand der Online USV Systeme AG.

Mandy Scholz bringt rund neun Jahre Berufserfahrung im Distributionsgeschäft und in der Händlerbetreuung mit. Zuletzt war sie vier Jahre bei Ingram Micro als Senior Sales Consultant für die Betreuung von Neu- und Bestandskunden, die Partnerberatung und für die Koordination aller Abläufe zwischen Partnern und Herstellern zuständig. Davor entwickelte sie bei Tech Data als Business Manager verschiedene Hersteller weiter.