16.09.2020

Online USV-Systeme startet erstes Partnerprogramm

Online USV bekräftigt seinen Channel-Fokus und setzt erstmals ein Partnerprogramm für Reseller in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf.

Andreas Bichlmeir, Vorstand der Online USV-Systeme AG

Online USV, Anbieter von unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV), bekräftigt seinen Channel-Fokus und setzt erstmals ein Partnerprogramm für Reseller in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Das neue Programm „ONLINE Power Partner“ gilt ab sofort und soll Fachhändler dabei unterstützen, mit USV-Produkten, USV-Software und Zusatzleistungen bis hin zum Gebäudemanagement Umsatz und Marge zu steigern. Der USV-Hersteller startet das Programm mit einem einzigen Level ohne weiteren Klassifizierungsstufen. Neben Sonderkonditionen bei Projektanfragen gewährt der Hersteller autorisierten Partnern fünf Jahre Garantie auf Elektronik und drei Jahre auf Batterien. Für die Angebotsphase stellt der Hersteller seinen Partnern zudem kostenlose Demostellungen für Kunden bereit und berät bei der Auswahl der passenden Produkte. Zu den weiteren Vorteilen gehören Partner Support mit ausgewiesenen Ansprechpartnern für den technischen Support, eine individuelle Projektbegleitung, Zugriff auf das B-Waren Lager und kostenlose Entsorgung von Altgeräten.

«Das neue Programm ist gerade in diesen herausfordernden Corona-Zeiten ein deutliches Signal an den Channel und unterstreicht unsere langjährige indirekte Vertriebsstrategie», so Andreas Bichlmeir, Vorstand der Online USV-Systeme AG.