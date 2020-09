03.09.2020 | Hersteller

Offiziell: Microsoft-Deutschland-Chefin Bendiek wechselt zu SAP

Offiziell: SAP hat die bisherige Chefin von Microsoft Deutschland, Sabine Bendiek, als neues Vorstandsmitglied unter Vertrag genommen.

Europas größter Softwarekonzern SAP hat die bisherige Chefin von Microsoft Deutschland, Sabine Bendiek, als neues Vorstandsmitglied unter Vertrag genommen. Die 54-Jährige werde ab Anfang 2021 neue Personalchefin und Arbeitsdirektorin, teilte der Walldorfer Konzern am Donnerstag mit. Bendiek sei für zunächst drei Jahre in den Vorstand berufen worden. Sie sei künftig für die Personalstrategie von SAP verantwortlich. Bendiek tritt damit die Nachfolge von Stefan Ries an, der bis Ende Mai als Personalvorstand gearbeitet und das Unternehmen dann überraschend verlassen hatte. Nach Ries' Abschied sprang SAP-Vorstandschef Christian Klein vorübergehend zusätzlich als kommissarischer Arbeitsdirektor und Leiter der Personalabteilung ein.

Der Neuzugang soll laut SAP zunächst das Personalressort sowie ab Mitte 2021 zudem die Rolle als Chief Operating Officer übernehmen - und damit die Arbeitsprozesse beim Softwarekonzern optimieren. Bendiek ist seit Januar 2016 Chefin von Microsoft Deutschland, zuvor war sie beim Speicherhersteller EMC und beim Computerkonzern Dell tätig. Bendiek sitzt unter anderem im Präsidium des Digitalverbands Bitkom. (dpa)