15.01.2020 | Distribution

Nuvias wird Distributor für NetAlly

Paul Eccleston, Executive Chairman bei der Nuvias Group

VAD Nuvias nimmt NetAlly, einen Anbieter von kabelgebundenen und drahtlosen Network Testing Tools, ins Portfolio auf. Die Tools von NetAlly sollen es Technikern erlauben, schnell zu handeln, indem Netzwerkkonnektivitätsprobleme validiert und behoben werden. Die Businesslösungen des Anbieters helfen Unternehmen bei der Entwicklung, Bereitstellung und Optimierung von kabelgebundenen und drahtlosen LANs und gewährleisten so eine verbesserte Performance, mehr Sicherheit und eine bessere Compliance. Das Portfolio an kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerktestgeräten von NetAlly wird ab sofort EMEA-weit über Nuvias vertrieben. Der VAD bietet zusätzlich Schulungen und den Verleih von Demogeräten an, um seinen Kunden einen Rundum-Service bieten zu können.

«Zum einen ermöglicht NetAlly den Kunden eine besonders feine Abstimmung ihrer Netzwerke, wodurch eine maximale Produktivität gewährleistet wird. Zum anderen ergänzt und interagiert der Hersteller mit den bestehenden Netzwerklösungen anderer Hersteller, welche sich bereits in unserem Portfolio befinden», so Paul Eccleston, Executive Chairman bei der Nuvias Group.