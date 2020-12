10.12.2020 | Hersteller

Hersteller

Nutanix ernennt neuen CEO

Nutanix hat einen neuen CEO: Rajiv Ramaswami.

Nutanix hat einen neuen CEO: Rajiv Ramaswami. Das hat der Spezialist für Private Cloud sowie Hybrid- und Multi-Cloud-Computing am Mittwoch bekanntgegeben. Ramaswami verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der IT-Industrie, insbesondere in den Bereichen Netzwerkinfrastruktur, Software und Cloud Services. Er arbeitete im Laufe seiner Karriere in verschiedenen leitenden Positionen bei Unternehmen wie Broadcom, Cisco, Nortel und zuletzt VMware, wo er vier Jahre lang als COO Products and Cloud Services tätig war.

Als neuer CEO von Nutanix löst er Dheeraj Pandey ab, der bereits vor einiger Zeit seinen Rückzug von der Spitze des Unternehmens angekündigt hat.