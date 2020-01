22.01.2020 | Hersteller

Telekommunikation

Nfon gewinnt weiteres Entwicklungsteam

Cloud-PBX-Anbieter Nfon gewinnt mit der Übernahme aller Mitarbeiter der Onwerk GmbH aus Mannheim auf Anhieb acht hochqualifizierte Entwickler und Softwarearchitekten.

Hans Szymanski, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer

Cloud-PBX-Anbieter Nfon gewinnt mit der Übernahme aller Mitarbeiter der Onwerk GmbH aus Mannheim auf Anhieb acht hochqualifizierte Entwickler und Softwarearchitekten. Über einen Asset Deal baue man die eigenen F&E-Kapazitäten mit einem Full-Stack Entwicklungsteam in den Bereichen Mobile, Web-Front und -Backend sowie Client/Server aus, teilte das Unternehmen mit. Die beiden Gründer und bisherigen Geschäftsführer der Onwerk GmbH, Marc Brauel und Jens Doose, bleiben an Bord und sollen die Weiterentwicklung des Produktportfolios aktiv mit vorantreiben. Mit Standorten in München, Mainz, Berlin und Mannheim verfügt Nfon damit nun über insgesamt vier Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland.

Die 2001 gegründete Onwerk GmbH hat sich als regional verwurzelte Softwareagentur etabliert. Onwerk verfügt über enge Kontakte zu Hochschulen in der Region Rhein-Main/Rhein-Neckar. Der Entwicklungsstandort in Mannheim soll perspektivisch ausgebaut werden. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.