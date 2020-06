02.06.2020 | Hersteller

Neuhold wird neuer Manager SMB/Channel Österreich bei Lenovo

Michael Neuhold übernimmt ab Juli als Manager SMB/Channel die Verantwortung für das indirekte Geschäft von Lenovo mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in Österreich.

Michael Neuhold übernimmt ab Juli als Manager SMB/Channel die Verantwortung für das indirekte Geschäft von Lenovo mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in Österreich. Er berichtet in dieser Funktion an Lenovo-Manager Oliver Rootsey. Neuhold begann seine Karriere bei Lenovo bereits während des Master-Studiums an der FH Wien 2014 in verschiedenen Bereichen des Vertriebs. 2015 wechselte er in den Großkundenvertrieb und 2017 in den Bereich Sales Operations. Aktuell ist Michael Neuhold noch als Sales Operations Manager im Bereich Unternehmensplanung und Vertriebssteuerung des PC-Channels in DACH tätig.